Hamza Rafia è l'eroe che non ti aspetti di Juventus-Genoa. Il centrocampista classe '99, imprescindibile per la formazione Under 23 ma alla prima apparizione agli ordini di Pirlo, ieri sera ha regalato ai bianconeri la possibilità di accedere ai quarti di finale di Coppa Italia con un gol ai supplementari, e ovviamente il suo nome, sconosciuto a molti, ha subito acceso la curiosità degli appassionati bianconeri e non. Su Twitter e Instagram c'è in particolare chi, dopo la rete decisiva all'Allianz Stadium, ha pensato a Fabio Paratici e al mercato: quanto sarà cresciuto dopo questa prodezza il valore del ragazzo tunisino?