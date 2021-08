, da poco ufficializzato dallo, ha mandato un messaggio di saluto via Instagram alla Juventus. Ecco le parole del centrocampista offensivo marocchino:"Ciao a tutti, ci tengo a ringraziare la Juventus per queste ultime due belle stagioni, per avermi permesso di giocare i miei primi minuti in prima squadra e segnare anche il mio primo gol. Potermi allenare tutti i giorni con grandi giocatori mi ha permesso di crescere molto e imparare tanto, dentro e fuori dal campo. Ci tengo a ringraziare tutti i tifosi per i loro messaggi di ringraziamento".