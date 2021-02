Con il gol in Coppa Italia contro il Genoa Hamza Rafia ha attirato su di sé gli occhi si alcuni club di Serie B. Con L'Under 23 di Zauli è protagonista in Serie C e Pirlo l'ha lanciato tra i grandi, ora su di lui è testa a testa tra due club: l'ex Lione infatti piace molto ad Empoli e Cremonese, dove in panchina c'è l'ex Juve Under 23 Fabio Pecchia. Ad oggi gli azzurri sono in vantaggio sui grigiorossi, ma da ora a fine stagione potrebbero inserirsi nuovi club.