Il fantasista della Juventus Under 23, Hamza Rafia, è stato intervistato nell'edizione odierna de La Stampa. Questo uno stralcio delle sue dichiarazioni: "Quando ero a Lione potevo restare con la prima squadra in Ligue 1 ma ho scelto la Juventus perché è un grande club e potevo giocare in una categoria come la C per migliorare. L'amore per il calcio che c'è anche in Serie C non è uguale in Francia. Qui si lavora di più sulla tattica e ho la fortuna di farlo con Zauli che non è solo il mio allenatore ma anche il mio primo tifoso. Allenarsi con la prima squadra è fantastico, Pirlo è bravo con i giovani e parla spesso con me. Tra i grandi mi ispiro a Dybala. Spero di esordire presto. Quando ero piccolo sognavo di fare bene come Benzema. Vincendo la Coppa Italia abbiamo scritto la storia e segnare il gol decisivo in finale è stata una grande soddisfazione".