3









Il giorno dopo il cuore di Hamza Rafia batte ancora a mille. Chissà se ha dormito stanotte il ragazzo, dopo il gol-vittoria contro il Genoa che ha regalato alla Juventus il pass per i quarti di finale di Coppa Italia. Il match-winner, che ha chiuso la gara nei tempi supplementari, è stato proprio lui che non aveva mai giocato con la squadra di Pirlo prima di ieri sera. Debutto con gol, un sogno. Un altro step verso il futuro per la Juventus, che sta sfruttando sempre di più la seconda squadra: l'allenatore pesca i migliori talenti dell'Under 23 e non ha paura di mandarli in campo. Rafia come Frabotta, Portanova, Dragusin e gli altri. Chi saranno i prossimi a debuttare con Pirlo?



Sfoglia la gallery per scoprirlo