Hamza Rafia, talentino della Juve U23 arrivato dal Lione, si è raccontato in una lunga intervista a Eurosport. Dopo il gol al Genoa si è subito infortunato e non ha potuto confermare l'ottima prestazione, ma ha fretta di tornare ad incidere. E di quella sera rivela: "Mi stavo riscaldando e all'improvviso il vice-allenatore mi ha chiamato con la mano. Ero pronto ma eravamo in parità, rimontati dal 2-0 al 2-2... pensavo che mi sarei seduto in panchina. Ma quando hanno chiesto a Pirlo se sarei entrato, ha risposto: "sì ovviamente". Lì ho visto che si fidava di me e io volevo ricambiare. Il resto, lo sai...".



VIA DA LIONE - "Ho trascorso nove anni a Lione. Successivamente si è presentata l'occasione U23 per la Juve. Ho firmato a Lione e sono partito, i due presidenti volevano fare le cose correttamente in modo che fosse possibile un'indennizzo per il trasferimento. Questo mi ha permesso di essere in un grande club e di giocare. OL mi ha sempre trattato bene e questo compenso è stato anche un modo per ringraziarli. Tutto è stato fatto amichevolmente, era solo la fine di una relazione".



COME BENZEMA - "Mi sarebbe piaciuto fare lo stesso percorso e poi, perché no, unirmi ad altri club europei. Non mi sto nascondendo, sarebbe stato un sogno. Ma poi si è presentata la Juve...".



JUVE - "Come mi ha convinto? Avevano studiato il mio profilo e mi avevano seguito alla Youth League. Il loro progetto mi ha permesso di potermi confrontare con i più grandi. Inoltre non sono lontano da casa e mi sono adattato perfettamente. Mi ha fatto assumere un'altra dimensione. Oggi parlo la lingua e sono molto ben integrato qui".



TATTICA - "Ricordo, ancora oggi, una delle prime cose quando sono arrivato alla Juve. Fabio Pecchia, il mio primo allenatore, ha organizzato sessioni tattiche nei giorni delle partite. Ci siamo alzati la mattina, ci siamo vestiti per andare in campo. Da un lato, i titolari accompagnati da tutte le fodere. Davanti, l'allenatore, una sola palla e paletti. Poi dovevi muoverti per 15-20 minuti. In seguito, sai esattamente cosa fare in una partita. Qui è diverso. Per giocatori come me, è stato notevole come cambiamento. Ad esempio, devi venire ogni giorno un'ora prima dell'allenamento. E trenta minuti prima, dobbiamo essere tutti in palestra. Non è obbligatorio, ma è normale per tutti. Lavoriamo più che in Francia".



COS'E' LA JUVE - "È un club che ti accompagna in tutte le pratiche amministrative, anche per trovare il tuo appartamento. Tutte le cose quotidiane vengono gestite. Questo ti permette di concentrarti sul terreno. Qui si vive per il calcio, si respira il calcio, è qualcosa di incredibile. Non me l'aspettavo. La Juve, che ogni anno vince un trofeo, è rispettata da tutti. Anche gli U23, come noi, sono già richiesti".



U23 - "È la terza divisione, potremmo paragonarla al livello nazionale in Francia. È un ottimo trampolino di lancio. Ciò consente ai giovani talenti di esprimersi e di mostrarsi. Non c'è niente da invidiare a livello di U23 Barça o Real. Siamo gli unici in Italia. Inoltre, la scorsa stagione abbiamo vinto la Coppa Italia a questo livello. Il nostro obiettivo è la Serie B. Poi c'è anche la possibilità di entrare nel girone professionistico. Andrea Pirlo osserva molto la nostra squadra".



IN PRIMA SQUADRA - "Per cinque minuti ci pensi un po'. E poi quando inizia l'allenamento, non pensi a niente. Ho giocato a calcio come ho sempre fatto, senza pensare a chi ha vinto cosa, chi ha giocato in questa o quella squadra... È così che ti trovi più facilmente. Questa squadra è eccezionale. Sono tutti campioni e si prendono molta cura. Sono persone normali e semplici. Giorgio (Chiellini) è molto presente, viene spesso a trovarci, anche suo fratello è nello staff del club. Sono tutte persone molto belle oltre ad essere dei grandi calciatori".



RONALDO - "Potersi allenare con un giocatore del genere conferma che sei sulla strada giusta. È un esempio, uno stimolo per il futuro. È molto motivante essere al suo fianco. Per me, questa non è una fine. Ma solo l'inizio. Si allena sempre duramente. Questa è la definizione della parola lavoro".



PIRLO - "È un allenatore molto vicino. È molto vicino ai suoi giocatori, pur mantenendo la distanza tra l'allenatore e i giocatori. Tutti hanno molto rispetto per lui. Non parla molto, ma quando lo fa viene ascoltato molto. Non ha bisogno di gridare ad alta voce. Dà davvero ottimi consigli".



GOL AL GENOA - "E' stato molto importante per me. All'epoca pensavo ovviamente ai miei genitori e alla mia famiglia. Con la scarica di adrenalina, non mi ero nemmeno reso conto di essermi infortunato poco prima. Ho segnato il mio primo gol con un infortunio. Ho ricevuto molti messaggi dopo...".



ALLA JUVE - "Quel gol ha cambiato molte cose. Prima ero un giocatore U23 che poteva pensare di giocare per la squadra professionistica. Adesso mi sono fatto vedere, ho segnato... mi sto riprendendo dall'infortunio poi vedremo gli obiettivi. Il gruppo è coerente in prima squadra. Per i prossimi sei mesi la mia testa è la Juve. Sono molto felice lì e voglio continuare a migliorare. È davvero un club che respira il calcio. A Torino si sente l'odore della Juve ovunque. E questo può solo farti venire voglia di andare avanti forte".