Hamza Rafìa è l'eroe della serata della Juventus. Il trequartista bianconero ha segnato il gol-vittoria che ha regalato ai bianconeri la qualificazione ai quarti di finale di Coppa Italia contro il Genoa. I rossoblù hanno portato la squadra di Pirlo fino ai supplementari, quando il tunisino ha trovato la rete decisiva. Sorride Rafìa nel post partita, e quasi non crede a quello che gli è successo: "Domenica ero in Serie C con l'Under 23 in campo contro la Carrarese, e oggi sono in prima squadra a segnare il gol che è valso la vittoria in Coppa Italia. Lo dedico a mia madre, senza dubbio" ha detto il giocatore a Rai Sport.