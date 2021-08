Hamza Rafia, passato dalla Juventus allo Standard Liegi la scorsa settimana, ha parlato a Radio Voltaire: "C’era già un interesse da parte dello Standard Liegi da metà gennaio e si sono svolti colloqui ma non c’era nulla di concreto. Il progetto di ricostruzione che mette al primo posto i giovani mi ha convinto ad entrare nel club. Un grande club che vuole raggiungere i vertici. Poi la Jupiler Pro League è un campionato duro, intenso e che mi permetterà di migliorare. In Italia sono diventato più versatile: nella Juve ho giocato a sinistra e con la Tunisia a destra. Giocare era per me la priorità, devo continuare a migliorare e solo il tempo di gioco può aiutare.