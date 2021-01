2









Hamza Rafia è il match-winner di Juventus-Genoa: con il suo gol ha mandato la squadra di Pirlo ai quarti di finale, chiudendo una partita che si è portata avanti fino ai tempi supplementari. Il trequartista tunisino classe '99 ha segnato al debutto in prima squadra. Il bomber che non t'aspetti, ma quando scende in campo in coppa diventa l'uomo del gol. Rafia infatti aveva già fatto 3 gol nella Coppa Italia di Serie C 2019/20, compresa la rete decisiva in finale contro la Ternana