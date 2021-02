Raffaella Fico racconta Cristiano Ronaldo. La modella, storia ex fiamma di Mario Balotelli, ha parlato a Tiki Taka della sua relazione con CR7, celebrandone tutta la galanteria. Ecco cos'ha raccontato: "È stato gentile, mi ha corteggiata. All'epoca non sapevo nemmeno chi fosse, io ero una ragazzina di ventun anni". E alla fine ha aggiunto: "Io al posto di Georgina Rodriguez ora? Non l'ho mai pensato, non è una cosa che mi affascina".



Eccola nella nostra gallery, sfogliala o scorri verso il basso.