Nella sua breve relazione conha condiviso alcuni dettagli interessanti. La modella italiana ha raccontato di come si sia sviluppato il loro legame, descrivendo momenti di intimità e complicità. Tuttavia, ha anche sottolineato che la loro relazione è stata breve e che non è riuscita a trasformarsi in qualcosa di più duraturo."Avevo 20-21 anni, ero in Sardegna a un evento, lo conobbi in quell'occasione, lui si avvicinò, cominciò a corteggiarmi e ci scambiammo il numero. Così cominciò questa piccola storia. Io non sapevo neanche chi fosse. Ero con il mio agente che mi disse 'Guarda chi hai cuccato' e gli chiesi chi fosse, mi spiegò che era uno dei calciatori più forti del mondo. Non mi aspettavo che guardasse me. È stata una storia bella, intensa, che conservo nel cuore, è stato il mio primo fidanzato. Mi invitò a ballare, ballammo un po' insieme, mi regalò una rosa, ci scambiammo i numeri, la prima volta lo raggiunsi io in Portogallo".