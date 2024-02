RAFAELA PIMENTA SU MARCUS E KHEPREN THURAM: COS'HA DETTO

La nota agente sportiva Rafaelain un'intervista concessa a Cronache di Spogliatoio ha parlato dei figli di Lilian, attuale attaccante dell'Inter e, ora al Nizza ma spesso accostato alla Juventus per il dopo Paul Pogba.

"I fratelli Thuram sono stati educati in modo da diventare calciatori, dal padre Lilian. Se parli con lui, ti risponde: ‘Volevano fare i calciatori? Bene, vanno al campo e giocano, se lo meritano sul campo come gli altri’. Così come successo con Haaland. Io seguo Khéphren. Lilian sapeva quale percorso dovevano affrontare i suoi figli.La prima volta che li ho conosciuti, erano piccolissimi, nel ritiro della Juventus. C’erano Lilian e Nedved che stavano parlando e i suoi bambini volevano la Coca-Cola. Alla terza volta che gliela chiedevano, lui si girò e gli disse: ‘Bene, tenete questi, prendetene una da dividere’. Poteva facilmente rovinarli, dargli tutto e subito. E invece li ha creati con la stessa mentalità con cui era cresciuto lui. Certo, poi i due ci hanno messo lavoro sul campo e talento. Ma la mentalità del padre da loro una marcia in più. Sapevano già come funziona il calcio".

JUVENTUS, OCCHI SU KHEPREN THURAM?

Khepren piace alla Juventus come rinforzo per il centrocampo, in fila non ci sono solo i bianconeri ma anche altre big europee come Manchester City, Liverpool e Manchester United. Un affare non facile, sul classe 2001 infatti potrebbe avviarsi una vera e propria asta.