Juve, le ultime su Pogba

Parola di Rafaela, che ha concesso un'intervista a Cronache di Spogliatoio di cui è stata diffusa un'anteprima: "È pronto per qualsiasi situazione, è un campione anche mentalmente" sostiene l'agente, che poi prosegue: "Prende un colpo, lo digerisce e va avanti. Non è andato avanti in modo irresponsabile: si allena sapendo che deve essere pronto. A volte gli dico: 'Facciamo qualcos'altro?'. E lui si arrabbia, mi dice:Se dovesse giocare domani, potrebbe entrare in campo e giocare. Ovviamente è un momento difficile e da superare".Il riferimento, chiaramente, è alla sospensione per il caso, che vede il giocatore dellain attesa delche stabilirà ufficialmente quanto dovrà rimanere fermo. Anche se ladovesse essere ridotta a un paio di anni, rispetto ai quattro preventivati, comunque a Torino non c'è più intenzione di puntare ancora su di lui, come rivelato già ieri da La Gazzetta dello Sport. Nel frattempo, inoltre, è emerso che uno dei consulenti scientifici della difesa potrebbe essere oggetto di interesse da parte della Wada , l'Agenzia mondiale Antidoping, come riportato da Tuttosport. La vicenda potrebbe quindi evolvere ulteriormente, con implicazioni significative per entrambe le parti coinvolte nel caso.