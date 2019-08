Tiago Fernandes, allenatore di Rafael Leao nel corso della sua trafila tra le giovanili dello Sporting in Portogallo, ha parlato ai microfoni di TMW del grande acquisto dell'estate del Milan: "Rafael Leao ha il talento per giocare nel Real Madrid, nel Barcellona, in tutti i migliori club europei. Rafael è un calciatore speciale per me, lo sarà sempre. L'ho conosciuto quando aveva appena 12-13 anni, allenandolo in quasi tutte le squadre giovanili dello Sporting CP fino al suo debutto in prima squadra poco più che maggiorenne. Solo Cristiano Ronaldo a Lisbona aveva il suo stesso talento a quell'età, ve lo garantisco. Ruolo? Non si sbaglia: Rafael è un numero 9, ha sempre giocato lì. Mi ricorda Ronaldo, il 'Fenomeno', per velocità, tecnica e qualità nella parte decisiva dell'azione. Forse deve ancora migliorare nel gioco aereo, ma ai tifosi rossoneri voglio dire che Leao è un campione che può risolvere una partita da solo. Vedrete...".