Le parole di Rafaa The Athletic:“Ho lasciato il Liverpool perché c’era una situazione difficile con Hicks e Gillett. Forse sarei potuto rimanere e cercare di risolvere la situazione, ma in quel momento dovevo prendere una decisione. E poi sono andato in una squadra come l’Inter che non ha speso un euro dopo aver vinto il Triplete, ma con una squadra molto esperta. Questo condiziona quello che fai dopo. Ma in generale, quando si prendono delle decisioni, si è entusiasti di quello che si sta facendo, convinti che andrà bene. Spesso nel calcio ciò che si dice e ciò che si fa poi non sono affatto correlati. E una volta iniziato, non si può uscire, bisogna cercare di trarre il meglio dalla situazione”.