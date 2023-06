La stagione della Juve è terminata ormai da due settimane ma tra poco più di 20 giorni si riparte.per iniziare la preparazione a cominciare dai test clinici al J Medical come da prassi. Dieci giorni di allenamento a Torino e poi, come racconta, la partenza per la tourneé negli Stati Uniti come successo già nella passata stagione.La prima amichevole di lusso sarà il 22 luglio contro ial Levi’s Stadium di San Francisco. Poi Allegri e i giocatori si sposteranno a Los Angeles fino al 29 luglio dove ci sarà il test amichevole conal Dignity Health Sports Park. Match in programma il 27. La terza e ultima amichevole targata Stati Uniti si svolgerà invece ad Orlando, il 2 agosto controDa quando tornerà a Torino, i bianconeri avranno due settimane prima di iniziare il campionato (prima giornata calendarizzata il 20 agosto). Oltre ai classici impegni con squadre di categorie inferiori e alla tradizionale sfida in famiglia a Villar Perosa, la Juve affronterà altre due amichevoli. Una di queste è già stata fissata con la Lazio, in data 13 agosto.