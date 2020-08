Primo giorno di lavoro per la nuova Juve di Andrea Pirlo. Pochi minuti fa sono arrivati Dejan Kulusevski e Cristian Romero, i due volti nuovi (finora) insieme a quello dell'allenatore (il suo, già noto). Il quarto giocatore ad arrivare è il gallese Aaron Ramsey, ancora in bilico tra la permanenza in bianconero e il ritorno in Premier League, dove ci sono diversi club interessati a lui. Arrivato un anno fa a zero dall'Arsenal, la Juve sta valutando l'eventuale cessione.



