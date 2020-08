Chi si rivede... alla Continassa è appena arrivato l'ex difensore Igor Tudor. Ieri giocatore, oggi nello staff di Pirlo: il croato infatti sarà il vice del nuovo allenatore bianconero. Tudor era già tornato in Italia da allenatore dell'Udinese, dopo l'esperienza all'Hajduk Spalato ha deciso di accettare la proposta bianconera e di tornare a Torino, dove era diventato una colonna della difesa. Bentornato Igor!



Clicca sulla gallery per vedere il video dell'arrivo di Tudor