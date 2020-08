Lionel Messi non si è presentato questa mattina ai test anti-covid programmati dal Barcellona per la ripresa degli allenamenti. Un fatto importantissimo, che dà seguito al burofax fatto recapitare al club dove la Pulce ha comunicato l’intenzione di lasciare il club. Il 10 di Rosario non si ancora esposto pubblicamente a parole, ma la sua assenza ai test previsti per le 10.15 è stato un messaggio piuttosto eloquente. Al raduno, presenti i partenti Luis Suarez, obiettivo della Juventus, e l’ex bianconero Artuto Vidal.