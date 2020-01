Oscar Damiani, agente di Radu, è tornato sulla scelta del Genoa di riportare Perin al Grifone dopo l'esperienza alla Juventus: "Vediamo di trasferirlo entro fine mese perché questo è il suo desiderio. Poi dove lo decideremo nei prossimi giorni perché adesso ancora non c’è nulla di concreto quindi inutile parlarne. C'è rammarico? Molto. Hanno fatto una cosa che non ci aspettavamo e che il ragazzo non meritava. Delle questioni tecniche non mi voglio occupare, io devo fare il bene del ragazzo. E’ la cosa più importante. Quindi valuteremo nei prossimi giorni ma certamente la sua avventura al Genoa è finita".