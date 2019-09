Intervistato dai microfoni di Radio Sportiva, Ciro Venerato ha fatto il punto sul mercato della Juventus: “Per la difesa era stato sondato Boateng ma la Juve preferisce puntare su Rugani che è italiano e già conosce l’ambiente. Il Barcellona ha proposto lo scambio Rakitic-Bernardeschi ma i bianconeri hanno rifiutato. Queste potevano essere le ultime mosse in entrata ed in uscita per la Juve ma non se n’è fatto nulla. A questo punto il mercato dei bianconeri può ritenersi chiuso”. Parantesi Icardi: “Al 90% sarà un giocatore del PSG. Dovrebbe rinnovare il contratto (7 milioni di ingaggio a stagione) e trasferirsi in prestito”. Anche in questo caso, niente Juve per l’attaccante argentino.