"Doveva essere la giornata decisiva. Lo è stata: Pep Guardiola sarà il nuovo allenatore della Juventus. Contratto di 4 anni". Un tweet all'improvviso, firmato Federico Gennarelli, collaboratore di Radio Sportiva, ha sconquassato la serata dei tifosi bianconeri, che sui social network hanno fatto rimbalzare la voce ovunque. Voce che, prontamente, è stata smentita dai piani alti della Continassa, mantenendo la corsa alla panchina della Juventus come un duello rusticano tutto italiano: al momento, infatti, restano Simone Inzaghi e Maurizio Sarri a sfidarsi per la successione al trono di Massimiliano Allegri. E in una sera di metà primavera, la suggestione Pep sembra destinata a rimanere tale.