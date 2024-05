Il presidente dellaGianlucaa cena con… Antonio. A lanciare l'indiscrezione è il direttore di Radio Radio Ilario Di Giovambattista, secondo cui comunque il club bianconero non è disposto al momento a investire 8-9 milioni di euro per un allenatore, come invece vorrebbe il salentino. La Vecchia Signora, piuttosto, pare aver già trovato un accordo con, che però non è ancora stato definito nei minimi dettagli; sull'italo-brasiliano ci sono anche altre squadre, ma non è nemmeno escluso che possa restare al Bologna.