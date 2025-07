Radio Kiss Kiss - Il Napoli mette nel mirino Fabio Miretti: la posizione della Juventus

Getty Images



La posizione della Juventus su Miretti

La Continassa a breve tornerà a popolarsi, tornerà a riempirsi con i giocatori di proprietà della Juventus, compreso chi dovrà partire in questa sessione estiva di calciomercato. Insomma quella che sembra essere la situazione del centrocampista classe 2003 Fabio Miretti che nella passata stagione ha vestito in prestito dalla Vecchia Signora la maglia del Genoa collezionando 26 presenze e 3 goal. Ora però Fabio ha attirato su di sè diverse estimatrici, ma qual è la posizione della Juventus a riguardo?



Il Napoli su Miretti



Non solo il Napoli su Miretti

La Juventus dal canto suo sarebbe intenzionata ancora a mandare in prestito il centrocampista che al momento non sembra rientrare nei piani di Tudor. Qualora dovesse arrivare un'offerta economica ritenuta all'altezza la dirigenza bianconera potrebbe anche pensare alla cessione definitiva del giocatore cresciuto nel vivaio bianconero. La sua cessione definitiva rappresenterebbe una grande plusvalenza a bilancio dato che Miretti è cresciuto a Vinovo, in casa. Al momento invece la permanenza a Torino sembra essere difficile.Stando a quanto riferito poco fa da Radio Kiss Kiss il Napoli avrebbe messo gli occhi sul centrocampista di proprietà della Juventus. Infatti all'ombra del Vesuvio, ormai è noto, c'è Giovanni Manna che crede molto nel talento di Fabio fin dalle giovanili della Juventus, nel dettaglio dalla formazione Next Gen. Tanto che più volte Manna ha inserito Miretti nelle sue liste di mercato.Attenzione però che sul centrocampista non ci sarebbe solo l'interesse degli azzurri campioni di Italia allenati da Antonio Conte ma anche del Milan guidato da un certo Massimiliano Allegri che già conosce Miretti avendolo allenato a Torino. Conosce bene le sue caratteristiche e soprattutto la sua duttilità che è stato ciò che lo ha reso protagonista questa anno a Genova dove ha dimostrato di poter essere impiegato sia da mezz'ala che da esterno, diventando così un utilissimo jolly . La concorrenza quindi c'è, ora spetterà ai club parlare con la Juventus e con l'entourage del giocatore che però sembra essere destinato a stare lontano da Torino.





