De Laurentiis, la mossa per escludere la Juventus dal Mondiale per club

"Mi spiace per loro, che sono stati punti dalla UEFA ed estromessi dalle coppe: se dovessimo battere il Barcellona e poi fare una vittoria o un pareggio, di diritto dovremmo andare noi al Mondiale per Club. Ma penso che il Napoli dovrebbe andarci comunque, perché se la Juve è fuori dalle coppe europee non dovrebbe essere ammessa al Mondiale per Club". Queste le parole di Aurelio De Laurentiis, presidente del Napoli, ieri al Business of Football Summit del Financial Times. Oggi però stando a quanto riferisce Radio Kiss Kiss il presidente dei partenopei sarebbe già passato dalle parole ai fatti.Infatti, Aurelio De Laurentiis, sempre secondo la radio,. Al momento nel Ranking Uefa la Juventus occupa il secondo posto, dietro all'Inter, per un posto nella competizione, ma c'è chi potrebbe non essere d'accordo.