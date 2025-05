Radio Kiss Kiss - 'Conte avrebbe rinnovato il contratto della casa a Napoli'

AFP via Getty Images



Conte e il rinnovo del contratto della casa a Napoli

Questa domanda è un tormentone per tutti da ieri, da quel summit tra i tecnico salentino ed il patron del Napoli Aurelio De Laurentiis. Tuttavia, ai microfoni di Radio Kiss Kiss Napoli, il direttore dell'emittente radiofonica Walter De Maggio ha svelato un curioso retroscena sul tecnico:"Dalle informazioni che abbiamo ricevuto, il contratto della casa di Antonio Conte sarebbe in scadenza il 30 giugno. Da quanto ci dicono il tecnico avrebbe esercitato l'opzione per averla in affitto per un altro anno".

Certo, questo non è indicativo di cosa farà il tecnico la prossima stagione. Potrebbe infatti essere slegata alla sua permanenza o meno alla guida del Napoli.