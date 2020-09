Ma prima del caso Suarez, di cosa parlavano le radio e i siti napoletani? No, così, per chiedere. Per capire. Per informarci.Da giorni, a sud di Roma, il tema dei vicoli e dei parolieri è rimasto lo stesso: Suarez, Suarez, Suarez. Niente Osimhen, ci mancherebbe.Di certo, a Napoli, sempre nelle radio, nel bel mezzo dei vicoli, nessuno starà fiatando sulle patenti nautiche regalate ai propri calciatori . Non c'erano state le cosiddette 'pressioni' affinché Koulibaly e Mertens si recassero sul luogo dell'esame senza svolgerlo? E Callejon? Neanche lo sforzo di farsi vedere: un pacco postale gli diede l'okay per guidare la propria imbarcazione."Un'abitudine italiana", si affretterebbero a dire. Un'abitudine che è durata per ben tre anni, tra il 2014 e il 2017. Che ha toccato funzionari e direttori della motorizzazione. Che c'entra il giusto con Suarez, per carità. Ma che non va dimenticata, neanche per un istante.