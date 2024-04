A Radio Deejay, dove è intervenuto anche Lele Adani ha parlato così della corsa Champions della: "Se l’Atalanta vince il recupero con la Fiorentina può scavalcare la Roma. Dalla Juventus alla Roma, che passerebbe sesta, ci sarebbero solo 6 punti con quattro giornate da disputare. La Juve dovrà giocare a Roma e a Bologna, io non sarei così sicuro della qualificazione in", il pensiero del noto tifoso bianconero, che poi aggiunge: "ripete sempre che mancano questi punti per l’obiettivo, ma i punti non arrivano mai".