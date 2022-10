Le parole dell'exAdrian, intervenuto nel podcast “VREAU SĂ ȘTIU by Cătălin Oprișan”:"Ero seduto al centro del tavolo, accanto a me c’erano Nedved e Ibrahimovic. Zlatan mette la mano dietro di me e colpisce Nedved in testa. Manuele Blasi ci vede e ci dice che eravamo un po' fuori.... Eravamo in Austria, dovevamo giocare in Champions League contro il Rapid Vienna. Ero in camera mia e Zlatan mi dice di aprire la finestra. Io guardo, ero al secondo piano. Blasi attraversa il corridoio, mette la mano a Zlatan e lo porta nella stanza e fuori dalla finestra. Quando Ibrahimovic ti metteva le mani addosso, non avevi niente da fare, perché era grande, aveva forza. E tenne Blasi contro la finestra, solo per i piedi, e gli disse ‘Stai ancora commentando, ci fai ancora?’. Ha urlato, stavo tenendo Zlatan... Quando lo raccolse, iniziò a piangere, all’istante. E ci dice ‘Beh, bene, non siete in buona salute, che scherzi sono questi?".