Hamza Rafia ce lo dice anche in italiano

Il centrocampista dellaUnder 23ha seguito l'esempio delle Women e di alcuni giocatori della prima squadra e si è unito alla raccolta fondi in favore degli ospedali di Torino e Piemonte, lanciata dal club bianconero. Il calciatore marocchino ha condiviso su Twitter un video in italiano per ricordare di aiutare a sconfiggere l’emergenza da Covid19.