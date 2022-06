Adrien Rabiot vuole lasciare la Juventus. L'indiscrezione arriva dalla Francia, dove L'Equipe sottolinea come Adrien sia totalmente intenzionato a dire addio ai bianconeri e alla Serie A. Scrive così il quotidiano: "Adrien Rabiot vorrebbe lasciare la Juventus. Nonostante gli manchi ancora un anno di contratto con il club bianconero, dove nell'ultima annata è stato titolare indiscusso, il centrocampista francese ha chiesto il via libera per essere ceduto e per trasferirsi questa estate". LE SQUADRE INTERESSATE - Ecco, Rabiot è un giocatore con buon mercato e diverse proposte, in arrivo soprattutto dall'Inghilterra e dalla Premier League. Sarebbe, questa, la destinazione preferita dal centrocampista, che in alternativa potrebbe optare per il ritorno in Francia. La Juve ha aperto alla possibilità di dirgli addio, invogliata anche dalla scadenza del contratto di Adrien, che recita 2023. Nonostante sia uno dei pupilli di Allegri, per Rabiot si spalancano le porte della cessione. La valutazione è di 15-20 milioni di euro.