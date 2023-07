Adriene la parola ''. Anche nell'ultima intervista, live su Twitch, il centrocampista francese ha fatto capire le sue priorità: se il sogno di una vita è stato coronato - indossare la maglia della Francia, con un Mondiale per di più sfiorato - Adrien ora vuole "vincere la Champions". E magari farlo con la Juventus, quando e se potrà. Già, ma come? Questa versione della massima competizione sarà orfana dei bianconeri dopo oltre 10 anni di fedele presenza. E poi? Poi si punta a tornare al vertice, a creare quel percorso virtuoso di cui parlava Cristiano Giuntoli.Del resto, la Champions è centrale nei pensieri e nella volontà di Adrien. I dubbi sulla permanenza a Torino nascevano da qui, dalla possibilità che il club smantellasse tutto quanto costruito in un decennio di grandissimi risultati. Eppure, Rabiot è rimasto perché aveva la consapevolezza di poter far bene, oltre alla presenza di Massimiliano Allegri che è grandissima garanzia. Il futuro? Chissà. Sicuramente si ripartirà da una base: il prolungamento, se ci sarà, sarà solo previa qualificazione alla prossima Champions League...