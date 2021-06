Adrien Rabiot e Aaron Ramsey, due gemelli diversi, centrocampisti arrivati insieme due anni fa a parametro zero, entrambi con uno stipendio da 7 milioni netti a stagione che grava sul bilancio della Juventus. Eppure, il loro destino quest'estate sembra molto diverso. Ramsey ormai sappiamo essere in vendita, e le sirene della sua amata Premier League continuano a risuonare per far felici tutte le parti in causa.



Invece, come rivela Calciomercato.com, Rabiot va ormai verso la permanenza. A parte che lui stesso quando firmò per la Juve lo fece anche perché voleva giocare sotto la guida tecnica di Massimiliano Allegri, cosa che poi non gli riuscì perché la società lo sostituì con Sarri. E ora il francese non vuole certo lasciarsi sfuggire l'occasione! E poi, a onor del vero, con la Francia agli Europei, al fianco di Kante e del sogno proibito bianconero Pogba, Rabiot sta dimostrando quello che in realtà un po' tutti sanno: in un centrocampo a tre e non a due, senza incombenze di regia ma giocando da pura mezzala di grinta e corsa, è un signor giocatore. Il Cavallo Pazzo che dicevano in patria. E Allegri può comporre lo spartito di centrocampo ideale per lui.



Oltretutto Rabiot può tornare utile anche per la sua duttilità, potendo occasionalmente, in emergenza, coprire la fascia sinistra. Quel tipo di giocatore che Allegri può esaltare. Per questo, contrariamente al "gemello" Aaron, Adrien non è in vendita.