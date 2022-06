La volontà sembra piuttosto chiara: Adrien Rabiot si sta guardando attorno, se dovesse arrivare una proposta più allettante potrebbe prenderla seriamente in considerazione. Oh, non che alla Juve questa venga vista come una "grana", ma eventualmente sarebbe una soluzione da trovare, un vuoto da colmare. Rabiot, dovesse rimanere, sarebbe titolare con ogni probabilità.



LA SITUAZIONE - E' di ieri la notizia della richiesta esplicita fatta ai bianconeri: "Adrien vuole trovare una nuova sistemazione". Il francese gioca così d'anticipo, a dodici mesi dalla scadenza naturale del contratto. Ecco perché anche la Juventus ora ascolta offerte, ma soprattutto ha fatto un prezzo: 15 milioni di euro per salutare, con un mandato all'entourage del giocatore che continua a captare buone intenzioni rivolte al calciatore. Tradotto: più di qualche offerta. LE PROPOSTE - Da dove arrivano, però? Il Newcastle è la squadra pronta a prenderlo, ma manca l'ok di Adrien. Finora, da Chelsea e Manchester United sono arrivati soltanto sondaggi, con i Red Devils che potrebbero intensificare i contatti nelle prossime ore. Occhio però alla pista del ritorno: da diverse settimane mamma Veronique è tornata ad avere un dialogo con il Psg. Si può profilare qualcosa di clamoroso.