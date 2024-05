Serata complicata per Adrien Rabiot contro il Bologna. "Nervoso, rischia il giallo per il tackle duro su Aebischer. Cerca di riaprirla al 47' ma è contrastato da Posch. Esce denunciando un affaticamento alla coscia destra", il commento di Tuttosport che dà 4,5 in pagella al centrocampista francese. Un po' meno severo il Corriere dello Sport (5,5): " Serata difficile, un primo tempo totalmente in balia dei venti rossoblù. Prova a spezzare le catene di un pressing asfissiante affidandosi al fallo. Nel secondo tempo comincia subito concludendo a rete: senza effetto. Poi cala, infine esce. "