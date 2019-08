Adrien Rabiot, centrocampista della Juventus, ha parlato in esclusiva ai microfoni di Sky Sport a due giorni dal suo possibile esordio ufficiale con i bianconeri, contro il Parma in campionato. Queste le sue dichiarazioni:



LA STAGIONE - "Non vedo l'ora di debuttare in questa nuova avventura. Abbiamo fatto un buon pre-campionato, abbiamo avuto tanto tempo per preparare la stagione. Saranno tutte partite difficili, anche a Parma, ma siamo fiduciosi. La Juve pronta a tutto, ogni partita sarà combattuta, dovremo essere concentrati. Ora siamo attenti e focalizzati sulla partita di Parma".



CONDIZIONE - "Ho giocato tanto, mi sono adattato bene alla squadra. Non so se sarà titolare, ma spero di esserci. Mi sento bene, in forma, non vedo l'ora di debuttare".



A TORINO - "Torino è diversa da Parigi, ma ci stiamo trovando bene con la mia famiglia. E' un aspetto importante per rendere al meglio" RONALDO - "Ronaldo è un grande professionista, è un vantaggio allenarmi e giocare insieme a lui. Giochiamo entrambi sulla sinistra e questo ci permette di cercare l'intesa giusta e trovarci al meglio. Abbiamo avuto una buona intesa, anche per la squadra è una fortuna avere uno come lui".



RIBERY - "Ribery è un grande giocatore, che ha vinto molto. E' un bene per il campionato, per i viola, ma per tutti in generale perché alza il livello del campionato e delle partite e sono felice sia in Italia".



SALUTO AI TIFOSI - "Ciao a tutti i tifosi della Juventus, ci vediamo a Parma".