Adrien Rabiot ha commentato la vittoria contro il Brescia: "Abbiamo conquistato tre punti importanti grazie a due gol e altre occasioni, anche se forse per quello che abbiamo fatto vedere possiamo ancora migliorare. Io titolare? Alla Juve non ci sono titolari o riserve, per questo possiamo fare rotazioni spesso. L'allenatore ha una buona squadra a disposizione. L'importante è giocare e sentire la fiducia, io do sempre il massimo quando scendo in campo. Sono contento di avere più continuità e aiutare la squadra. E' indifferente se gioco a destra o a sinistra, ma contro il Lione sarà una gara difficile e in casa loro ci sarà un clima caldo".