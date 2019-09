Adrien Rabiot 1, Paris Saint-Germain 0. Il comitato d'appello congiunto della Lega francese, infatti, avrebbe dato ragione al centrocampista della Juve, alle prese con un contenzioso con il suo ex club. Secondo quanto riporta L'Equipe, infatti, il club francese trattenne lo stipendio del giocatore tra il 15 e il 20 marzo, privandolo anche del premio mensile (40.000 euro). Il motivo? Un 'mi piace' social. Rabiot, infatti, aveva espresso il suo consenso nei confronti di un video in cui Patrice Evra sbeffeggiava i pargini dopo l'eliminazione dalla Champions League per mano del Manchester United risalente al 6 maggio scorso.