Adrien Rabiot è vicinissimo alla Juventus. Il club bianconero, dopo aver incassato il sì della madre Veronique, attende oggi una risposta definitiva da parte del centrocampista francese che si svincola dal Psg a fine mese. Dopo l'arrivo già definito di Ramsey i bianconeri sono ottimisti per l'ennesimo colpo a costo zero che può saltare solo in caso di un rilancio last-minute di Man United o Bayern Monaco. La sensazione però è che niente di tutto questo accadrà e che Rabiot sarà presto un nuovo calciatore della Juve.