Come racconta Gazzetta, il club bianconero vuole capire meglio la disponibilità di Rabiot sul mercato. La nazionale di Deschamps ha ancora tre gare da disputare entro il 13 giugno tra Croazia, Austria e lo Stade de France, alle porte di Parigi. Partite che di solito Véronique segue dalla tribuna. Anche per questo sembra per ora complicato trovare il momento adatto per un incontro a Torino. Il che però non preclude la possibilità di alimentare il canale. Il dialogo, già cordiale, va quindi solo amplificato.