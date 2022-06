"Chi sembra allontanarsi nelle ultime ore dalla Continassa è Rabiot, che ha vissuto sempre sull’altalena il suo triennio in Italia, senza mai assicurare continuità di rendimento". Apre così il Corriere dello Sport, che aggiunge: "Il contratto di Adrien scadrà nel 2023, quindi ci sono soltanto due strade percorribili: il rinnovo (che non sembra nei programmi del club) o la cessione. Il francese è il secondo più pagato della rosa dopo De Ligt: 7,5 milioni più bonus, cifra che ha fatto storcere il naso a molti considerando quanto detto dal campo e che rende complicato anche trovare un acquirente. Rabiot, in ogni caso, sembra intenzionato a voltare pagina. Per lui potrebbero aprirsi le porte della Premier League: Chelsea, Tottenham e Manchester United sono alla finestra, mentre la mamma-agente Veronique lavora ad un clamoroso ritorno al Psg. La Juve punta ad incassare 20-30 milioni".