Persono a posto. Le due società hanno trovato l'accordo, ma tra il giocatore e il club di Manchester invece è ancora fumata nera. La madre-agente del francese non si è mossa dalla sua richiesta: vuole 9/10 milioni di euro. I Red Devils non vanno oltre i 6,5 fissi più bonus fino ad arrivare a 8. Veronique gioca infatti sul fatto che il suo figlio/assistito andrà in scadenza nella prossima stagione e, da parametro zero, chiederà uno stipendio simile. Spetta ora allo United decidere se fare questo sforzo ora o provarci nella prossima estate, e per ora è da barrare l'opzione A. Lo riporta Calciomercato.com.