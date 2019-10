"Nel 2019 non ha giocato, ha fatto 20 giorni di alto livello e poi è naturalmente calato, come chi non ha partite di grande livello nelle gambe. E' sensibile: quando è andato in difficoltà, è subentrato l'aspetto mentale. Ha grandi doti, tecniche e fisiche". Parole e musica di Maurizio Sarri, che spiegava il 'momento no' di Rabiot. Un momento che probabilmente proseguirà anche dopo la sosta, sebbene il centrocampista sia rimasto a Torino in questi giorni di pausa nazionali. Ecco, chissà che Adrien non riesca a recuperare posizioni in questi allenamenti quasi 'personalizzati' con Maurizio Sarri. Di sicuro, è un'occasione ghiotta per eliminare i primi fantasmi.