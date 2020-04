Come ricorda Calciomercato.com, Adrien Rabiot è arrivato a parametro zero la scorsa estate e guadagna 7 milioni annui. In un mercato stile NBA, dunque pieno di scambi (anche per aggiustare i bilanci) venderlo oggi per la Juventus converrebbe? Risponde il portale: "Non conviene, neanche per fare una plusvalenza pulita a bilancio". Il motivo sta tutto nel suo valore, crollato negli ultimi anni a causa dei problemi interni con il Paris Saint Germaine e da un avvio non certamente turbo con la Juventus. Inoltre la ricerca di rinforzi a centrocampo costringerà la Juventus a spendere e perdere anche il francese comporterebbe anche la necessità di arrivare a un nuovo ed ulteriore esborso.