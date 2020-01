Tre partite per convincere la Juve: Adrien Rabiot, al centro già di molte voci di mercato, si trova ad un bivio. La squalifica per tre turni di Bentancur può garantire al centrocampista francese, arrivato in estate dal Psg a parametro zero, una costanza che fin qui non aveva ancora trovato. Solo 9 presenze in campionato, di cui 5 da titolare, hanno alimentato rumors di mercato che lo vorrebbero già in Premier League a gennaio, concludendo così anticipatamente rispetto ai programmi l'esperienza in bianconero.



OPPORTUNITÀ - Ecco quindi che già lunedì contro il Cagliari si presenta la prima importante opportunità. Ci sarà poi la trasferta all'Olimpico contro la Roma di Fonseca e per concludere la sfida casalinga contro il Parma del neo-acquisto Kulusevski. Un mese fondamentale per Rabiot dunque, giocatore in cui Sarri crede molto ma che non ha saputo restituire finora quanto promesso. L'allenatore stesso aveva predetto qualche mese fa un futuro come perno centrale davanti la difesa, al posto di Pjanic: le ultime uscite lo hanno visto in crescita fisicamente, ma c'è ancora tanto da lavorare se vuole raggiungere quell'obiettivo.