Trae lainvece un nuovo accordo non è legato al fattore età o a un discorso meramente economico quanto più ai risultati della stagione in corso. Se la Juve andrà in Champions è probabile che Giuntoli e mamma Veronique raggiungeranno l’intesa, magari biennale stavolta. Anche qui è chiaro che per un giocatore fondamentale come Rabiot sarebbe pericoloso arrivare al primo gennaio che rappresenta una sorta di data libera tutti. Lo riporta Gazzetta.