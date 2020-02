Anche Adrienha voluto commentare, via Instagram, la partita della Juventus vinta contro la Spal. Due gol in trasferta, con Ronaldo e Ramsey a bersaglio, rovinati in parte dal gol di Petagna su rigore che ha riaperto la partita. Rabiot, in campo per diciotto minuti, ha sostituito proprio il gallese, autore del gol e di una prestazione migliore di quanto fatto vedere nelle ultime uscite. Ecco il commento di Rabiot: "Tre punti presi, ora concentrazione totale a mercoledì per la Champions League! Forza Juve". Testa quindi al Lione, una portata principale che arriva proprio a ridosso di un'altra sfida fondamentale, contro l'Inter allo Stadium.