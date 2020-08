Adrien Rabiot torna tra i convocati della Franica. Il centrocampista non rientrava tra i giocatori di Deschamps dal 2018, quando il CT l'aveva inserito nella lista delle riserve prima dei Mondiali di Russia 2018: Adrien si rifiutò di rimanere in quell'elenco e rinunciò alla convocazione. Adesso sembra tutto risolto tra Rabiot e Deschamps, che punterà su di lui per le prossime partite della Nations League.