Adrien Rabiot torna a Torino ma i tifosi non sono felici del suo comportamento durante il lockdown. Il francese è stato uno degli 11 calciatori della Juventus ad aver lasciato l'Italia per tornare a casa ed è uno tra gli ultimi che tornerà a Torino. Solo Gonzalo Higuain (che però ha a che fare con i seri problemi di salute della madre) rientrerà dopo l'ex PSG che ha passato i giorni di isolamento nella sua casa in Costa Azzurra. Niente di vietato dalla Juve visto che gli allenamenti individuali ripartiti alla Continassa erano e sono facoltativi e Rabiot dal canto suo non ha infranto nessuna regola sebbene professionalmente il suo comportamento abbia lasciato più di una perplessità in dirigenza e tra i tifosi che sui social non hanno risparmiato commenti piccati.



