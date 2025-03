Tensione per il ritorno di Rabiot a Parigi: dal bersaglio col suo volto al rischio sospensione per PSG-Marsiglia

AFP via Getty Images

La Francia si ferma per le Classique, ovvero la supersfida del calcio transalpino che vedrà di fronte ile il, ovvero la prima e la seconda in classifica della Ligue 1, nonché le due squadre francesi accomunate da una rivalità decennale.Il clima, già di per sé rovente attorno a PSG-Marsiglia, è destinato ad infiammarsi ulteriormente in vista del ritorno dial Parco dei Principi. L'ex centrocampista della Juventus, infatti, è passato al Marsiglia in estate ma nel PSG è cresciuto come calciatore vestendo la maglia parigina dal 2012 al 2019.

Tensione a Parigi per il ritorno di Rabiot: cosa succede

Il PSG prova a mediare

Il bersaglio col volto di Rabiot

E in vista del suo ritorno in quello che fino a qualche anno fa era il suo stadio di casa, la tensione sembra salire vertiginosamente con il passare delle ore e nella capitale c'è molta apprensione riguardo ai possibili sviluppi di una notte che si preannuncia infuocata.Secondo quanto riportato da L’Équipe, la dirigenza dell'OM è in stato d’allerta massimo. Si teme, infatti, un’atmosfera incandescente sugli spalti che potrebbe addirittura portare all’interruzione del match. Un dipendente del club ha confidato al principale quotidiano sportivo francese che è stato chiesto di “prepararsi al peggio”, ovvero alla possibilità di uno stop definitivo della partita a causa di cori offensivi o striscioni provocatori, soprattutto perchè in questi casi la Ligue 1 ha sempre applicato in maniera molto rigida il regolamento. Inoltre, anche Véronique Rabiot, madre e agente del giocatore, potrebbe diventare bersaglio dei tifosi più accesi.Il PSG, dal canto suo, ha provato a mediare ad una situazione che si preannuncia tesa. Il club della capitale ha lanciato una campagna di sensibilizzazione intitolata 'Supporters supportons', con un messaggio chiaro ai propri sostenitori: incitare la squadra con passione, ma senza sfociare nell’odio. In un comunicato ufficiale, il club ha invitato i tifosi a sostenere i propri colori senza ricorrere a insulti discriminatori, che potrebbero comunque causare almeno un’interruzione temporanea del match.Secondo quanto riferito da L'Equipe, Rabiot sarebbe particolarmente sgradito anche tra i dipendenti del suo ex club, il PSG: la scorsa estate, all'interno di un ufficio del club, è stato rimosso un bersaglio per freccette con il volto dell'ex Juventus.